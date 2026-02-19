خلافات المال تشعل خناقة بالشوم بين الجيران بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.

تحريات أجهزة الأمن أكدت أن قسم شرطة الدلنجات بالبحيرة، تلقى بلاغًا 16 فبراير، بحدوث مشاجرة بين طرف أول : 3 عمال، و طرف ثان سائق، ومزارع جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام "عصا خشبية" دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على طرفى المشاجرة وبحوزتهم (5 عصى خشبية "المستخدمة فى التعدى"، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.