كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن كازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر والسعودية وأوزبكستان والكويت قدمت أكثر من 7 مليارات دولار لإغاثة غزة.

وأوضح ترامب خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس السلام، أن إندونيسيا والمغرب وألبانيا وكوسوفو وكازاخستان أرسلت جميعها قوات وشرطة لتحقيق الاستقرار في القطاع، مؤكدا أن "كل دولار يُنفق هو استثمار في الاستقرار والأمل في مستقبل جديد ومتناغم"، واصفا المنطقة بأنها حيوية ورائعة للغاية.

إرسال قوات دولية إلى غزة

وأكد الرئيس الأمريكي، أن هذه القوات والشرطة الدولية تهدف لضمان الأمن داخل غزة.

مع ذلك، لم يقدم ترامب تفاصيل فورية حول أعداد القوات المشاركة أو الموعد المحدد لنشرها بشكل كامل، كما لم يفصح عن آليات محددة لكيفية استخدام التمويل البالغ 7 مليارات دولار الذي خصصته الدول المذكورة للعملية الإغاثية.

دور مصر والأردن في غزة

أشاد الرئيس الأمريكي، بمساهمات القاهرة وعمان في دعم الاستقرار الإقليمي، موضحا أن مصر والأردن "تقدمان بالمثل مساعدة كبيرة جدا، من خلال القوات والتدريب والدعم لقوة الشرطة الفلسطينية التي تتمتع بمصداقية عالية".

ووفقا لترامب، يهدف هذا التعاون لتعزيز البنية الأمنية المحلية في القطاع تحت إشراف القوى الإقليمية الفاعلة، لضمان استدامة اتفاقات السلام التي يسعى المجلس لتثبيتها ميدانيا.

مبادرات سلام عالمية بشأن غزة

وكشف ترامب عن تحركات دولية موازية لدعم غزة، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعمل على جمع ملياري دولار إضافية.

وأوضح أن النرويج ستستضيف حدثا يجمع أعضاء مجلس السلام، بينما ستنظم اليابان فعالية لجمع التبرعات لدول المنطقة.

وأعرب ترامب، عن أسفه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مدعيا تركيزه على "إنقاذ الأرواح"، كما توقع انضمام الصين وروسيا لهذه الجهود الإنسانية مستقبلا رغم عدم تلبيتهما دعوة الانضمام للمجلس حتى الآن.