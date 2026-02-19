نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربة حاسمة لعناصر إجرامية، بعدما شنت حملة مكبرة استهدفت دوائر أقسام السلام والبساتين و15 مايو والموسكي، وأسفرت عن ضبط 10 متهمين في وقائع سرقات متنوعة.

شنت القوات حملتها خلال الساعات الماضية، عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورط عدد من العناصر في ارتكاب جرائم سرقة بدوائر متفرقة بالقاهرة، وتمكنت من تحديد هويتهم وضبطهم.

أساليب متنوعة لارتكاب الجرائم

كشفت التحقيقات أن الوقائع تنوعت بين سرقات مساكن بأسلوب التسلق وكسر الأبواب، إضافة إلى الاستيلاء على مصوغات ذهبية وهواتف محمولة ومحتويات مواقع تحت الإنشاء.

وأظهرت المناقشات مع المتهمين تورطهم في 12 واقعة سرقة باستخدام الأساليب ذاتها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

حررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة بكل واقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.