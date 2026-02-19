كشف رجال الأمن بالقليوبية، الخميس عن ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بإحداث تلفيات في سيارة أحد المواطنين والتعدي عليه بالسب والضرب أثناء سيره أعلى الطريق الدائري.



وكشفت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد السيارة ومكانها، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.