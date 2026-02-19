إعلان

ضبط سائق مينى باص تعدى على مواطن وأتلف سيارته بالقليوبية

كتب : علاء عمران

12:26 م 19/02/2026

المتهم

كشف رجال الأمن بالقليوبية، الخميس عن ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بإحداث تلفيات في سيارة أحد المواطنين والتعدي عليه بالسب والضرب أثناء سيره أعلى الطريق الدائري.


وكشفت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد السيارة ومكانها، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

مينى باص القليوبية الطريق الدائري

