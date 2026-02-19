إعلان

قيمتها 33 مليون جنيه.. ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة

كتب : علاء عمران

11:58 ص 19/02/2026

القبض - أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا بلغت قيمتها المالية أكثر من 33 مليون جنيه.

ضربات أمنية ضد تجار العملة

نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن تحركات سريعة، أسفرت عن كشف عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي.

قضايا قيمتها 33 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة من ضبط متهمين قاموا بإخفاء كميات من العملات الأجنبية عن التداول القانوني، ما أسفر عن تأثيرات سلبية على استقرار السوق المصرفي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين

اتُخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة لاستكمال التحقيقات.

النقد الأجنبي الأموال العامة السوق المصرفي

