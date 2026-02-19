إعلان

ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و6 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:58 ص 19/02/2026

حملات مرورية-ارشيفية

كتب - علا ء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والرقابية على الطرق والمحاور المختلفة وعلى الأسواق لضبط المخالفات المرورية والجرائم التموينية.
وأسفرت جهودها اليوم الأربعاء، عن ضبط أكثر من 101 ألف مخالفة متنوعة تشمل السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، وفحص 1348 سائقًا تبين إيجابية 44 حالة لتعاطي المواد المخدرة،
كما ضبطت مخالفات تموينية شملت 6 أطنان دقيق مدعم وغير مدعم في المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كلمات دالة للخبر وزارة الداخلية – مخالفات مرورية – تعاطي مخدرات – التموين

