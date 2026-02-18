24 دولة أوروبية وغربية تدعو طرفي النزاع في السودان لوقف القتال

أصدرت دول أوروبية وغربية عديدة، بيانا مشتركا طالبت فيه طرفي الصراع في السودان بالوقف الفوري لكافة "الأعمال العدائية"، ونددت بشدة عبر البيان بالموجة المتصاعدة من الهجمات العنيفة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في ولايتي كردفان ودارفور.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، فقد عبرت كل من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، والنمسا، وهولندا، وبلجيكا، والنرويج، والدنمارك، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا، وإستونيا، ولاتفيا، وقبرص، ولوكسمبورغ، ومالطا، وكندا، وأيسلندا، ونيوزيلندا، والمفوضية الأوروبية، عن "بالغ القلق إزاء استمرار الهجمات غير المشروعة المميتة على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية، في ظل استمرار القتال العنيف في ولايتي كردفان ودارفور".

وأوضح البيان أن ولايتي دارفور وكردفان لا تزالان تمثلان قلب أكبر أزمة إنسانية وحماية في العالم، محذرا من تفشي العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، مؤكدا أن "المجاعة باتت حقيقة مؤكدة" مع استمرار انتشار الجوع الشديد، مشيرة إلى نزوح نحو 100 ألف شخص من ولايات كردفان وحدها خلال الأشهر الأخيرة.

ولفت البيان إلى تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي أشار إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الفاشر ومحيطها في أكتوبر الماضي تنذر بتكرارها في منطقة كردفان.

وجددت الدول الموقعة على البيان "الدعوة العاجلة لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية"، مشيرة إلى استهداف حافلة تقل نازحين في شمال كردفان، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن هجمات طالت مستشفيات ومنشآت مدنية، وسط دعوات متجددة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وذكر البيان، أن "التصعيد الحاد الأخير في هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الجوية، بما في ذلك تلك التي استهدفت المدنيين النازحين والمرافق الصحية وقوافل الإغاثة الغذائية والمناطق القريبة من المجمعات الإنسانية، قد أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، كما أنه يعرقل وصول المساعدات الإنسانية وخطوط الإمداد".

وتابع البيان أنه "في الأسابيع الأخيرة وحدها، أسفرت غارات الطائرات المسيرة والصواريخ على شاحنات ومستودعات برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن المرافق الصحية، عن مقتل وإصابة مدنيين وعاملين في المجال الإنساني بجروح خطيرة، وتدمير إمدادات وبنية تحتية إنسانية ضرورية للغاية. إن الهجمات المتعمدة على العاملين في المجال الإنساني أو المركبات أو الإمدادات، فضلا عن عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية عمدا، تخالف القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب".

ودان البيان بأشد العبارات "العنف البغيض ضد المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. قد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها على الفور وبحيادية، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية إلى العدالة".

كما دعا بيان الدول الأوروبية والغربية "جميع الأطراف" إلى احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن التزاما بالسماح بتيسير وصول الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المدنيين المحتاجين بشكل سريع وآمن ودون عوائق، قائلا: "يجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي ما زلن عرضة لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يجب ضمان ممر آمن للنازحين"، مؤكدا "التضامن مع شعب السودان والمنظمات الإنسانية، المحلية والدولية، التي تعمل بلا كلل وفي ظروف بالغة الصعوبة لمساعدتهم".