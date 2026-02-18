صرح المهندس شريف المغربي، رجل الأعمال البارز، بأنه نأى بنفسه تماماً عن استغلال منصب شقيقه، المهندس أحمد المغربي، إبان توليه حقيبتي السياحة والإسكان في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وأكد أنه اتخذ قراراً مبدئياً بالابتعاد عن أي تعاملات مع الدولة لضمان أقصى درجات الشفافية.

وقال المغربي، خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع على قناة "النهار"، إنه التزم طوال الفترة من عام 2004 وحتى 2011 بعدم الدخول في أي مناقصات أراضٍ تابعة للحكومة، مشدداً على أن هذا المسار كان ضرورياً لتحقيق العدالة وتجنب أي شبهات تضارب مصالح.

وأضاف رجل الأعمال أنه واجه محاولات من بعض المقربين لعرض أراضٍ وتسهيلات عليه مستغلين صلة القرابة، إلا أنه كان يرد بحسم بضرورة طرح أي مشروع في مناقصة علنية تنشر في الصحف القومية مثل "الأهرام"، معلقاً بلهجة قاطعة: "غير كدة ما نتكلمش نهائي".

وأوضح شريف المغربي أن الشائعات التي ترددت حول استفادته من نفوذ شقيقه لم تنل من عزيمته أو تثير غضبه، متسائلاً ببساطة: "تتضايقي ليه؟"، طالما أن تلك الادعاءات تفتقر إلى الصحة.

وأشار إلى أن يقينه الداخلي بنزاهة أعماله جعله لا يكترث بما يقال في هذا الشأن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح المستدام في عالم الاستثمار والزراعة لا يبنى بالوساطة، بل بالجهد الميداني المتواصل والامتثال الصارم للقانون، معتبراً أن الجودة والالتزام بالمعايير العالمية هما ما جعل شركته واحدة من كبار مصدري الموالح في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

الكهرباء: ساعات العمل تبدأ من التاسعة صباحًا مع عدم الإخلال بنظام الورادي

"المفروض يقدمه رجل".. توفيق عكاشة يكشف لأول مرة اسم صاحب فكرة برنامج دولة التلاوة