وكالات الإنقاذ الإسرائيلية تتجهز للحرب مع إيران.. ومسؤولون: ربما الليلة

كتب : محمود الطوخي

10:07 م 18/02/2026

إيران وإسرائيل

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى تحسبا لهجوم محتمل على إيران، وسط نقاشات مكثفة على كافة المستويات حول إمكانية إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الضوء الأخضر" لبدء العملية.

ووفقا للقناة العبرية، تعتقد الدوائر الإسرائيلية أن القرار بات وشيكا؛ لفشل جولة محادثات جنيف في إحراز أي تقدم ملموس.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن الجداول الزمنية تتقلص وأن الجاهزية العسكرية أصبحت في ذروتها بانتظار قرار ترامب الذي قد يُتخذ الليلة.

في أثناء ذلك، أشارت القناة العبرية، إلى أنه تقرر تأجيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني "الكابينت" من يوم غدٍ إلى الأحد المقبل.

وتُشير التقديرات إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي حال وقوع الهجوم الأمريكي، بل ستنضم للحملة العسكرية بمستوى تنسيق وتعاون مرتفع للغاية مع واشنطن.

وحذرت المستويات الأمنية والسياسية، من أن ردا إيرانيا بهجوم صاروخي بعيد المدى على إسرائيل بات واردا جدا في حال شن الأمريكيون هجوما واسع النطاق.

على ذوء، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لوكالات الإنقاذ وقيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد الفوري لسيناريو الحرب، حيث وضعت المؤسسة الأمنية بأكملها في حالة استنفار قصوى.

من جانبه، أقر مسؤول إيراني بوجود قلق حكومي من فجوة "غير قابلة للتسوية" بين المقترحات النووية الإيرانية ومطالب واشنطن، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ورصدت تقارير إعلامية عدة، تسجيل زيادة ملحوظة في وتيرة حشد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط؛ إذ رصدت بيانات تتبع الرحلات وصول طائرات مقاتلة من طرازي "F-22" و"F-16" إلى أوروبا كمحطة توقف، فيما تتجه طائرات مراقبة من طراز "E-3" وطائرات تجسس من طراز "U-2" نحو المنطقة لتعزيز القدرات الاستطلاعية والقتالية.

إسرائيل هجوم عسكري ترامب إيران مفاوضات جنيف إيران وإسرائيل

