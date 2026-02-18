إعلان

ضبط عاطل وربة منزل لاتهامهما بإجبار طفلهما على التسول بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

07:54 م 18/02/2026

ضبط عاطل وربة منزل لاتهامهما بإجبار طفلهما على الت

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور طفل يجلس بمنتصف أحد الطرق العامة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بقصد التسول واستعطاف المارة.

التحريات في تسول طفل واستعطاف المارة للحصول على أموال

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية الطفل الظاهر في مقطع الفيديو، 12 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وبسؤاله، أقر بأن والديه يجبرانه على الجلوس في المنطقة المشار إليها واستجداء المارة للحصول على أموال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط والدي الطفل، وتبين أنهما (عاطل – ربة منزل) ومقيمان بذات الدائرة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وأقوال نجلهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بقيامهما باستغلال الطفل في أعمال التسول بقصد التربح والحصول على مبالغ مالية من المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهما على جهات التحقيق.

