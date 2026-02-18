إعلان

وزارة الداخلية تنفذ برامج دينية وثقافية متكاملة لنزلاء مراكز الإصلاح

كتب : عاطف مراد

08:42 م 18/02/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - عاطف مراد:
تبنت وزارة الداخلية رؤية إصلاحية متكاملة، تماشياً مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي أحدثت نقلة نوعية في المنظومة العقابية، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان، وتركيز على إعادة التأهيل والإصلاح.

لقاءات دينية وثقافية لتعزيز الوعي

عقدت الوزارة لقاءات دينية وثقافية وورش عمل وفصول تعليمية متخصصة بشكل دوري، بهدف توفير بيئة تفاعلية للنزلاء لطرح التساؤلات والمناقشة وتبادل الآراء، مما يمنحهم فرصة حقيقية للعودة للمجتمع أكثر وعياً واستقامة وإيجابية.

برامج رمضانية بمشاركة شيوخ وشخصيات عامة

تضمنت البرامج عقد ندوات دينية احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من شيوخ الأزهر وشخصيات عامة، حيث تناولت الندوات فضل الشهر الفضيل، وشهدت تجاوباً كبيراً من النزلاء وطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات، ما يعكس نجاح المنظومة العقابية في رفع المستوى الثقافي والديني للنزلاء.

دمج التعليم والفنون في تأهيل النزلاء

في ختام فعاليات الندوات، استعرض النزلاء مهاراتهم الفنية التي يتم تطويرها داخل المراكز، ما يعكس التكامل بين التعليم والتأهيل ويفتح آفاقاً جديدة أمام النزلاء لبداية حياة جديدة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية نزلاء مراكز الإصلاح لقاءات تعليمية دينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)
أخبار وتقارير

مارسيل كولر يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور
أخبار وتقارير

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر - صور

قوات الاحتلال تمنع إدخال وجبات الإفطار إلى المصلين في الأقصى
أخبار وتقارير

قوات الاحتلال تمنع إدخال وجبات الإفطار إلى المصلين في الأقصى
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
زووم

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة