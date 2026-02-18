كتب - عاطف مراد:

تبنت وزارة الداخلية رؤية إصلاحية متكاملة، تماشياً مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي أحدثت نقلة نوعية في المنظومة العقابية، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان، وتركيز على إعادة التأهيل والإصلاح.

لقاءات دينية وثقافية لتعزيز الوعي

عقدت الوزارة لقاءات دينية وثقافية وورش عمل وفصول تعليمية متخصصة بشكل دوري، بهدف توفير بيئة تفاعلية للنزلاء لطرح التساؤلات والمناقشة وتبادل الآراء، مما يمنحهم فرصة حقيقية للعودة للمجتمع أكثر وعياً واستقامة وإيجابية.

برامج رمضانية بمشاركة شيوخ وشخصيات عامة

تضمنت البرامج عقد ندوات دينية احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من شيوخ الأزهر وشخصيات عامة، حيث تناولت الندوات فضل الشهر الفضيل، وشهدت تجاوباً كبيراً من النزلاء وطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات، ما يعكس نجاح المنظومة العقابية في رفع المستوى الثقافي والديني للنزلاء.

دمج التعليم والفنون في تأهيل النزلاء

في ختام فعاليات الندوات، استعرض النزلاء مهاراتهم الفنية التي يتم تطويرها داخل المراكز، ما يعكس التكامل بين التعليم والتأهيل ويفتح آفاقاً جديدة أمام النزلاء لبداية حياة جديدة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور