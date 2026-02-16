"الاقتصادية" تنظر أولى جلسات محاكمة عمر فرج بتهمة نشر محتوى غير لائق

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه الذي يظهر بشخصية «أم عمر»، على خلفية اتهامهما بالتعدي على القيم الأسرية المصرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى غير لائق.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت تفاصيل الواقعة، موضحة أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام صانع المحتوى بتصوير وبث مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي، ظهر خلالها برفقة شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقدمًا محتوى وُصف بأنه غير ملائم ويتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان المتهمين وضبطهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة. وبمواجهتهما، أقرا بإدارة الحساب محل الواقعة، ونشر المقاطع المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق، التي قررت بدورها إحالتهما إلى المحاكمة أمام المحكمة المختصة.

