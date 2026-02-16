"ليه وصلنا لكدا؟".. إعلامي يكشف العقوبات المتوقعة على الأهلي

علق الإعلامي محمد طارق أضا على الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي، التي أُقيمت مساء الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن ما حدث "مرفوض ولا يعبر عن الصورة المعتادة للجماهير المصرية".

وخلال برنامجه «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أوضح أضا أن التوتر بدأ باستفزاز من أحد لاعبي الفريق الضيف، ما انعكس على أجواء المدرجات، قبل أن يقوم بعض الجماهير بإلقاء زجاجات داخل أرضية الملعب، لافتًا إلى أن بعض جماهير الفريق المغربي ارتكبت أيضًا تجاوزات.

وأضاف: "نحن ضد أي تجاوز، سواء صدر من جمهور مصري أو مغربي، لأن الرياضة في الأساس منافسة شريفة وليست ساحة للاحتقان".

وأشار أضا إلى امتلاكه لقطات مصورة من داخل الملعب، لكنه فضّل عدم عرضها، متسائلًا: "لماذا انسقنا إلى هذا المشهد؟ كنا في أجواء رائعة، والجماهير كانت تقدم نموذجًا في التشجيع الحضاري".

كما لفت إلى أن الجيش الملكي أصدر بيانًا رسميًا يشكو فيه من تصرفات بعض الجماهير، متوقعًا أن يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبات قد تتراوح بين غرامة مالية تبدأ من ألف دولار وتصل إلى 300 ألف دولار، مع احتمالية فرض إجراءات إضافية مثل نقل المباريات خارج الملعب أو إقامة المباريات دون حضور جماهيري، مرجحًا في الوقت نفسه الاكتفاء بعقوبة مالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية عُرفت دائمًا بروحها الرياضية، مشددًا على أن مواجهة أي تجاوز لا تكون بتجاوز مماثل، وأن الحفاظ على صورة الكرة المصرية مسؤولية مشتركة.