كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص برفع تعريفة الركوب بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، إلا أنه أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.