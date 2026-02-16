إعلان

بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"

كتب : عمرو صالح

12:03 م 16/02/2026

المهندس خالد عبدالعزيز

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بوقف عرض برنامج «السر في الحدوتة» تقديم سارة هادي، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، بسبب ما تضمنته الحلقة المذاعة يوم ١٤ فبراير الجاري، من مخالفات، واستدعاء الممثل القانوني للقناة.

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور مقدمة البرنامج وضيف الحلقة المتهم في قضية تحرش بأنثى ما زالت قيد تحقيقات النيابة العامة، وذلك لحين انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس من فحص الواقعة، وإجراء التحقيقات اللازمة.

يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.

المهندس خالد عبدالعزيز واقعة الأتوبيس الأعلى للإعلام

بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"
