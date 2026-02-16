إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:55 ص 16/02/2026 تعديل في 11:55 ص

سعر اليورو

انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 55.42 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك مصر: 55.44 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 55.37 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و55.56 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.32 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.51 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.32 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

