انخفضت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.





سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم





البنك الأهلي المصري: 55.42 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.



بنك مصر: 55.44 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.



بنك القاهرة: 55.37 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و55.56 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.



بنك الإسكندرية: 55.32 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.51 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 55.32 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.