تراجع في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
نخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.41 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 12.42 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 12.4 جنيه للشراء، و12.47 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.42 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.41 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.