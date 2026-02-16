نخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.41 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.42 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.4 جنيه للشراء، و12.47 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.42 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.41 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.