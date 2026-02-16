إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:54 ص 16/02/2026

سعر الريال السعودي

نخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.41 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.42 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.4 جنيه للشراء، و12.47 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.42 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.41 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
ضياء داود يكشف مفاجأة: قانون جديد للإيجار القديم قريبا
رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
22 فبراير.. محاكمة المتهمين في قضية ضحية "بدلة الرقص" ببنها (صور)
بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"
