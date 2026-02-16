معاكسة فتاة تشعل مشاجرة مسلحة في الزاوية الحمراء.. والداخلية تتدخل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، عقب تلقي بلاغ من الأهالي بسقوط مصابين نتيجة المشاجرة.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكوّن من 3 عاطلين، أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وإصابات برش خرطوش، وطرف ثانٍ مكوّن من 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات نشبت بعد قيام بعض أفراد الطرف الأول بمعاكسة خطيبة أحد أفراد الطرف الثاني، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما باستخدام فرد خرطوش وأسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم فرد خرطوش و5 أسلحة بيضاء تبين استخدامها في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

