وزير العدل يستقبل النائب العام لتهنئته بتولي مهام منصبه

كتب : أحمد أبو النجا

03:13 م 15/02/2026

وزير العدل يستقبل النائب العام لتهنئته بتولي مهام

استقبل المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، اليوم الأحد، المستشار محمد شوقي، النائب العام، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، وحضر اللقاء مساعد أول وزير العدل ولفيف من مساعدي الوزير.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالمستشار النائب العام والوفد المرافق له، مُشيدًا بأهمية دور النيابة العامة في صون الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن خالص تهانيه لوزير العدل بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.

ومن جانبه، أعرب الوزير عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا استمرار التعاون بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز أداء منظومة العدالة.

وزير العدل النائب العام العاصمة الجديدة المستشار محمود الشريف

