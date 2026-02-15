إعلان

الاستئناف تُلغي حبس البلوجر نورهان حفظي وتقضي ببراءتها من تهمة تعاطي المخدرات

كتب : صابر المحلاوي

04:22 م 15/02/2026

تعبيرية عن محاكمه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات مستأنف الهرم، اليوم الأحد، ببراءة البلوجر نورهان حفظي، عقب قبول الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر بحبسها لمدة عامين، في اتهامها بتعاطي مواد مخدرة.

وكانت محكمة جنايات الهرم قد عاقبت المتهمة بالسجن لمدة سنتين، مع إلزامها بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط "التيك توكر" نورهان حفظي، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق، فضلًا عن حيازتها لمخدر الآيس بدائرة محافظة الجيزة.

وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها.

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

اقرأ أيضا:

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" ببنها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات مستأنف الهرم البلوجر نورهان حفظي محكمة جنايات الهرم المواد المخدرة مدير أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استغلوا عجز والدها الكفيف.. قرار من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على
أخبار المحافظات

استغلوا عجز والدها الكفيف.. قرار من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"
زووم

حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"
مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
أخبار مصر

مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق