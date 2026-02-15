الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي في ريف الحسكة

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلم قاعدة الشدادي بريف الحسكة بشمال شرقي البلاد.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، اليوم الأحد: "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي".

يأتي ذلك بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف في ريف حمص الشرقي.

وكانت وزارة الدفاع السورية قالت، يوم الخميس الماضي، إنه من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف.

وكانت تنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.