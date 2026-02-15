إعلان

الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي في ريف الحسكة

كتب : مصراوي

01:55 م 15/02/2026

وزارة الدفاع السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السورية تسلم قاعدة الشدادي بريف الحسكة بشمال شرقي البلاد.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، اليوم الأحد: "تسلمت قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي".

يأتي ذلك بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف في ريف حمص الشرقي.

وكانت وزارة الدفاع السورية قالت، يوم الخميس الماضي، إنه من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف.

وكانت تنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع السورية ريف الحسكة قوات الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء: دعم نقدي لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
زووم

"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟
"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية
أخبار مصر

"تكافل وكرامة" والأقل دخلًا.. مدبولي: 40 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق