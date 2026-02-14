إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو طفل يضايق سائحين في الغردقة: تم تسليمه لأهليته

كتب : مصراوي

09:09 م 14/02/2026

طفل يضايق سائحين في الغردقة

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأطفال بمضايقة السائحين ومحاولة استجدائهم لبيع بعض المنتجات لهم بشكل إلحاحي بمحافظة البحر الأحمر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الطفل الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.

وبمواجهته، أقر بأن المقطع تم تصويره منذ نحو شهر، موضحًا أنه كان يحاول بيع اكسسوارات بلاستيكية للسائحين دون مضايقتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الطفل لأهليته لرعايته.

طفل يضايق سائحين شرطة الغردقة السياحة

