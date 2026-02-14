كشف "حازم ذكي" عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجله الطفل "عبد الرحمن" الذي قُتل ذبحًا داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين على يد "كوافير حريمي".

وقال "حازم" في تصريحات خاصة لمصراوي إنه كان نائمًا وقت وقوع الجريمة نظرًا لانتهاء وردية عمله بالمحل، مؤكدًا أنه استيقظ من وهلة نومه على صوت الصراخ، ليتفاجأ بابنه غارقًا في دمائه: "صحيت لقيت ابني مذبوح قدام عنيا ومقدرتش أنقذه".

وأكد والد الطفل أن نجله لم يكن يعرف الجاني "محمود" ولم يسبق له التعامل معه من قبل: "هو ميعرفهوش ولا شافه قبل كده"، موضحًا أن الجاني اختار نجله من بين الأطفال حال تناوله وجبة الإفطار: "قاله تعالي أنت عارف طلبي وابني راح عشان يجيب الطلب".

وذكر "حازم" أن الكوافير غافل نجله الطفل "عبد الرحمن" بوابل طعنات بسكين استلها من ملابسه أمام العاملين بالسوبر ماركت، ثم قام بذبح الطفل وفر هاربًا من مسرح الجريمة، إلا أن الأهالي لاحقوه وتعدوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة.

وطالب والد "عبد الرحمن" بالقصاص العادل من الجاني لتحقيق الردع العام: "الإعدام مش هيشفي غليلي على ابني".

وعقدت محكمة جنايات الجيزة جلسة محاكمة "كوافير حريمي" في واقعة اتهامه بذبح طفل داخل سوبر ماركت بالمهندسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المهندسين".

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا لما ارتكبه بحق الطفل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م" في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم"، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مخططه الإجرامي باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجد الطفل فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته ذابحًا إياه للتأكد من وفاته، فأحدث الإصابات الموثقة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط"، أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة، والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم المتهم (كوافيرجي) داخل السوبر ماركت وامثل له "عامل"، إلا أنه قرر استهداف الطفل "عبد الرحمن"، وما أن حضر إليه حتى انهال عليه بسكين أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا عليه متأثرًا بالإصابات، محاولًا الزحف بعيدًا عن المتهم الذي استمر في الاعتداء عليه، على إثرها هرع العامل للاستغاثة بوالد المجني عليه "علاء" لإخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل "عبد الرحمن" غارقًا في دمائه داخل المحل، والمتهم قد فر هاربًا.

واطلعت النيابة العامة على التقرير الفني الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بالمحل، والذي أظهر المتهم "محمود" لحظة دخوله للمحل، بدايةً من الإشارة إلى المجني عليه وحضوره إليه داخل المحل، ثم إشهار سلاح أبيض (سكين) بعد إخراجه من ملابسه، وانهياله على الطفل بوابل من الطعنات وذبحه للتأكد من وفاته، ثم هروبه من موقع الجريمة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الموجودة بجسد المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عبارة عن جرح قطعي عميق متباعد الحواف بطول 17 سم أسفل شحمي الأذن اليمنى واليسرى ناحية الظهر، وقطع بعضلات الأوعية الدموية والقصبة الهوائية.

وأوضح تقرير الطب الشرعي وجود جرح آخر سطحه مستوي بطول حوالي 9 سم يقع يسار العنق، وجرح مائل بطول حوالي 3 سم أعلى يسار الصدر، وجرح مستعرض بطول حوالي 4 سم منتصف يسار الصدر، إضافة إلى ستة عشر جرحًا مستوية الحواف بأطوال تتراوح من 1 سم حتى 3 سم تقع منتشرة يمين ويسار الظهر.

واختتم التقرير بأن الإصابة المشاهدة بالعنق هي إصابة ذبحية حيوية حدثت من جسم صلب ذي حافة حادة، وهي جائزة الحدوث بالسكين المحرَّز، وأن باقي الإصابات هي طعنات حيوية حديثة من أجسام حادة.

وعُزيَّت الوفاة إلى الإصابة الذبحية بالعنق والإصابات الطعنّية بالصدر والظهر وما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وقطوعات القلب والرئتين ونزيف دموي غزير أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية وتسببت في الوفاة.

