سطو نص الليل.. الجنايات تعاقب عصابة "الضباط المزيفة" بحكم رادع

كتب : رمضان يونس

06:32 م 11/02/2026

متهمين في قفص الاتهام

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بمعاقبة إريتري و 8 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة من أجل تنفيذ سطو مسلح وخطف مالك محل عطارة وعامل وسرقة محلهما عن طريق الإكراه بالسلاح بشارع العشرين ببولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، و إبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6703 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 3183 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "محمد.ع" سائق، و" أدهم.م"، صاحب كافية، و" سليمان.إ"، عامل، و" أحمد.إ" عامل، و"محمد.ا"، عامل، و" عمرو" سائق، و"وليد ع"، فرد شرطة سابق، و" عبد الرحمن.ح" (إرتيري الجنسية)، و"محمد.ع" عاطل، سرقوا الأموال والمنقولات المبينة الخاصة "ناصر إدريس" (إرتيري الجنسية)، وكان ذلك ليلا عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقته.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين سرقوا أموال ومنقولات "إبراهيم أ" (إرتيري الجنسية)، وكان ذلك ليلا بطريق الإكراه الواقع، عليه بأن تعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته الثابتة بتحقيقات النيابة العامة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقته.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تهمة خطف المجني عليه "ناصر إ" (إرتيري الجنسية) و "إبراهيم .أ" عن طريق الإكراه، بأن تعدوا عليهما ضربا و اقتادوهما داخل سيارة خاصة إلى مكان بعيد عن أعين المارة مقصين إياهما عن ذويه على النحو المبين بالتحقيقات، بأن حازوا و أحرزوا سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد طلقات تستعمل على السلاح الناري دون ترخيص وسلاح أبيض "مطواة وعصا"، بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين تداخلوا في وظيفة عمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك بأن أدعوا كذبا كونهم أحد مأمورى الضبط القضائي للتمكن من ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه الأول "ناصر إ"، (إريتري الجنسية) مالك محل عطارة، وأكد أنه حال تواجده ليلًا بالمحل الخاص به حضر إليه المتهمين مُدعين مأموري الضبط القضائي وتعدوا عليه بالضرب، وقاموا بتفتيش المحل وسرقة مبالغ مالية موجودة به، واتبعوا ذلك باصطحابه بالسيارة ثم أطلقوا سراحه بإحدى الطرق العمومية ولاذوا بالفرار.

