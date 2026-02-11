إعلان

"دعارة أون لاين".. ضبط 4 سيدات يمارسن أعمال منافية للآداب بالإسكندرية والدقهلية

كتب : علاء عمران

01:34 م 11/02/2026

المتهمات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 سيدات لقيامهن بممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد أكدت قيام المتهمات – لاثنتين منهن معلومات جنائية – باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة، نظير مقابل مادي، دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن بنطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهن هاتفان محمولان. وبفحص الهاتفين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد النشاط المشار إليه، وبمواجهتهن أقرت المتهمات بارتكاب الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

