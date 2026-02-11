جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس الشاب "زياد"، المتهم بقتل والده بـ7 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد باستخدام سلاح أبيض "سكين"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول كيفية ارتكابه الجريمة، حيث أقر بإقدامه على سرقة مبلغ مالي من والده بسبب تمييز الأخير لشقيقه عليه.

وتابع المتهم أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينه وبين والده لرفضه رد المبلغ المالي، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها والده سكينًا لتهديده.

وأضاف أنه انتزع السلاح الأبيض "السكين" من يد والده وسدد له 7 طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.

وكان قسم شرطة 15 مايو قد تلقى بلاغًا يفيد بمقتل شخص داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه وعرضه على النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟