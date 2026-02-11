إعلان

بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15 مايو

كتب : أحمد عادل

01:23 م 11/02/2026

محكمة جنايات شمال القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس الشاب "زياد"، المتهم بقتل والده بـ7 طعنات متفرقة في أنحاء الجسد باستخدام سلاح أبيض "سكين"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول كيفية ارتكابه الجريمة، حيث أقر بإقدامه على سرقة مبلغ مالي من والده بسبب تمييز الأخير لشقيقه عليه.

وتابع المتهم أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينه وبين والده لرفضه رد المبلغ المالي، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها والده سكينًا لتهديده.

وأضاف أنه انتزع السلاح الأبيض "السكين" من يد والده وسدد له 7 طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.

وكان قسم شرطة 15 مايو قد تلقى بلاغًا يفيد بمقتل شخص داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه وعرضه على النيابة العامة.

محكمة جنايات القاهرة المتهم بقتل والده مدينة 15 مايو

