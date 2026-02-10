تستمع نيابة جنوب الجيزة الكلية بالجيزة، بحضور وكيل النائب العام خالد أبو رحاب، إلى أقوال أسرة "عامل بيكيا" ضحية "عاطل"، الذي استدرجه إلى منزله وقام بقتله ودفن جثمانه نحو 60 يومًا داخل غرفته من أجل شراء جرعة آيس.

وقالت "رشا"، والدة المجني عليه، إن نجلها تغيب في منتصف ديسمبر الماضي فجأة، واكتشفت بعد نحو شهرين مقتله عن طريق اكتشاف المباحث واقعة سرقة تروسيكل وبيعه خردة.

وذكرت "رشا" في تصريحات خاصة لمصراوي أنها فقدت زوجها "محمد"، الذي كان يعاني من سرطان بالتنفس، حين علم بتغيب نجله: "من صغره هو اللي بيصرف علينا على مر أبوه.. ليعمل كده في واحد طالع على أكل عيشه".

واستجوبت النيابة العامة المتهم "أحمد عبد الواحد"، والذي أكد أنه استدرج المجني عليه "يوسف" (عامل البيكيا) من أجل سرقة التروسيكل المستأجر وبيعه لشراء آيس وحشيش.

وعن كيفية تنفيذ خطته، أكد أنه خنق المجني عليه بسلك كهرباء داخل غرفته، وحين تأكد من وفاته حفر حفرة بجوار سريره بعدما كبل رجليه، ودفن "يوسف" بداخلها لإخفاء معالم الجريمة.

وذكر "أحمد" أنه بعد ارتكاب الجريمة، قام بتقطيع التروسيكل كما فعل في جريمته أمام النيابة العامة والبحث الجنائي.

وطلب الحاضر مع أسرة المجني عليه، عادل طه سلام، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتوقيع أقصى عقوبة عليه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجريمة.

