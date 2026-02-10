إعلان

مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤرًا إجرامية في المحافظات | صور

كتب : علاء عمران

12:53 م 10/02/2026
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر من بؤر إجرامية تضم جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في نطاق عدد من المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه أفادت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بقيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفرت الحملات عن ضبط عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، وأكثر من 20 ألف قرص مخدر، و145 قطعة سلاح ناري، إلى جانب كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 72 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

