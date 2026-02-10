إعلان

الداخلية تضبط أكثر من 118 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:23 م 10/02/2026

حملات مرورية

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 118.689 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.590 سائقًا، وتبين إيجابية 57 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة منهم.

وتواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 755 مخالفة مرورية متنوعة، منها: تحميل ركاب بشكل مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وقضايا تتعلق بأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 163 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 17 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المحرزة.

