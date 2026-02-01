كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، تأجيل محاكمة سيدة إلى جلسة 5 فبراير الجاري، في واقعة اتهامهما بقتل أطفالها ذبحا بسكين في الطالبية، انتقامًا من زوجها من ثم حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في النيل إلا أن الأهالي انقذوها.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 14797 لسنة 2025 العمرانية والمقيدة برقم 7679 لسنة 2025، أن "غرام ز" ، 22 عامًا، قتلت نجلها الطفل "آدم محمود م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله إذ أنه وعلى إثر خلف سابق نشب فيما بينها و (زوجها)، تملكتها أوهاما في رأسها بخيانته لها.

وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهمة أخذت تستجلب صور ابنها "آدم"، و كلما أبصرت به تنتابها شعورا بالكراهية تجاههه، فغضت الطرف كونها والدته وبدلت الأمانة بالخيانة و لذنب لم يقترفه الصغير.

وأوضحت النيابة العامة أن "غرام"، في يوم الجريمة، وسوس لها شيطانها بضرورة إتمام ذاك الجُرم الخبيث فعقدت العزم على إنهاء حياة الصغير وقيدت يديه وقدميه وكممت فاه بلاصق بلاستيكي وأحضرت سلاحا أبيض "سكين"، وسددت له ضربة استقرت برأسه من الخلف فسقط أرضا وخرت قواه و فأخذ يناجيها ألا تقتله وتتركه ليكمل حياته فلم تحرك ساكنا ولم تجبه بل أجهزت عليه ذابحة إياه بذات السلاح إلى أن فاضت روحه إلى بارئه.

وقالت النيابة العامة إن الأم "غرام"، قتلت صغيرها الآخر "نوح محمود"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله، حال ارتكابها لجُرمها الأثيم محل الاتهام السابق كبلت قدميه ويديه وكممت فاه بذات الكيفية كما سددت له ضربة استقرت بمؤخرة الرأس من ثم قتله كما فعلت مع أخاه الأول وما أن انتهت من ذبح صغيرها، أجهزت على صغيرها نوح بأن قامت بنحر عنقه إلى أن فارق الحياة.

النيابة العامة استجوبت المتهمة "غرام"، وأقرت ذبحت "آدم ونوح" (نجليها)، خوفا من أن يكتسبا سوء صفات أبيهما، كونهما على خلاف في الفترة الأخير و لسوء معاملته لها ما أصابها بالضجر وكراهيتها للعيش في كنفه.

وذكرت الأم المتهمة، أنها في يوم الواقعة أحضرت لفافة لاصق "بلاستيكي"، وكلبت أيديهما و ارجلهما باستخدامه، وكممت به فاهما، واعتلت سلما بلاستيكيا واستلت "سكين" من المطبخ، وتعدت عليهما بأن سددت إليهما ضربات استقرت برأسهما من الجهة الخلفية فاسقطتهما أرضا ثم انقضت عليهما بذات السكين ونحر رقبتهما ففاضت روحهما لبارئها.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الأم المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفالها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.