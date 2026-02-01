وكالات

علق الحرس الثوري الإيراني، الأحد، على الحشد العسكري الأمريكي الكثيف في المنطقة، في الوقت الذي تزداد فيه تهديدات الولايات المتحدة بشن هجمات على إيران، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

واعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري أحمد وحيدي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن وجود الأساطيل الأمريكية في المنطقة ليس جديدا، وهو "جزء من العمليات النفسية التي لا يجب الانتباه لها"، قائلا: "إن الأعداء يسعون لإيجاد أجواء حرب عبر عمليات نفسية، وأنشطة البلاد لن تتأثر بهذه المحاولات".

وأضاف وحيدي، أن "جاهزية القوات المسلحة الإيرانية في أعلى مستوياتها، وبمستوى يفوق فترة حرب الـ12 يوما" بين إيران وإسرائيل، التي اندلعت في يونيو من العام الماضي.

وختم المسؤول الإيراني تصريحاته قائلا: "من غير المرجح أن يكرر الأعداء حماقتهم بعد فشلهم في المؤامرات السابقة، ويجب أن تستمر أعمال البلاد في جميع المجالات بقوة وكفاءة".

ويثير التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة مخاوف من أن تشن واشنطن هجمات عسكرية على إيران، مما قد يؤدي إلى صراع إقليمي أوسع.

ويوم أمس السبت، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "إيران تتحدث إلينا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء ما، وإلا فسنرى ما سيحدث".

كما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، بأن طهران مستعدة لمفاوضات "منصفة وعادلة"، لكنه رفض مطالب ترامب، مشيرا إلى أن "استراتيجيات الدفاع وأنظمة الصواريخ لن تكون أبدا موضوعا للمفاوضات".