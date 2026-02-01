جريمة أرض اللواء.. شاب يشوّه وجه فتاة بـ"كاتر" بسبب كلمة (التفاصيل)

لم تتخيل "رحمة" أن خلافًا عابرًا حول الجيرة سيتحول إلى جريمة تترك أثرها محفورًا في وجهها، بعدما اعتدى عليها جارها بسلاح أبيض، محدثًا إصابات بالغة استلزمت 49 غرزة، لتجد نفسها طرفًا في قضية تنظرها اليوم محكمة العجوزة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 22 يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العجوزة بلاغًا من فتاة تقيم بمنطقة أرض اللواء، اتهمت فيه جارها بالاعتداء عليها بالسب والضرب، قبل أن يستخدم سلاحًا أبيض "كاتر" ويصيبها بجرحين قطعيين في الوجه والرأس، على خلفية خلافات متعلقة بالجيرة.

وكشفت تحريات مباحث العجوزة ملابسات الواقعة، وتوصلت إلى تحديد هوية المتهم وضبطه، إلى جانب السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء. وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بوجود خلافات سابقة مع المجني عليها.

وأفادت المجني عليها أمام جهات التحقيق بأن المتهم اعتدى عليها بعدما تدخلت للدفاع عن صديق والدها، الذي حضر لزيارته بسبب مرضه وتعرض لمضايقات من المتهم، مضيفة أنها حاولت معاتبته، إلا أنه أشهر سلاحًا أبيض واعتدى عليها، محدثًا إصابات خطيرة في وجهها.

كما ذكرت "رحمة" أن المتهم اعتاد ممارسة أعمال بلطجة على عدد من قاطني الشارع، إلا أن الخوف من التعرض للأذى حال دون تقدمهم ببلاغات رسمية ضده.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية قبل أن تحيله إلى المحاكمة.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بإحداث إصابات عمدية بالمجني عليها أعجزتها عن ممارسة أشغالها الشخصية لمدة لا تزيد على 20 يومًا، إلى جانب اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويعها وفرض السيطرة عليها، فضلًا عن إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، ومن المقرر أن تنظر محكمة العجوزة اليوم الأحد جلسة محاكمة المتهم.

