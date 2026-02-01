إعلان

الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار العملة و3 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:25 ص 01/02/2026

تجار العُملة

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مخالفات الأسواق ومكافحة الجرائم المالية والتموينية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي إطار جهودها لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 مليون جنيه بحوزة عدد من تجار العملة، وذلك بتعاون قطاع الأمن العام مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن. وأكدت الوزارة أن هذه الضربات تأتي لمواجهة المضاربة على أسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، وما تشكله من تهديد للاقتصاد القومي.
وفي الوقت نفسه، واصلت وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة جرائم الأسواق، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن من ضبط حوالي 3 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في عدة قضايا بالمخابز السياحية والحرة، ضمن جهود حماية المستهلكين وضبط أسعار الخبز ومنع التلاعب بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا، فيما أكدت الداخلية استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكل محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

