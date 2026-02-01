إعلان

أشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 5 تجار مخدرات لغسل 250 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

11:51 ص 01/02/2026

القبض - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية تجاه 5 عناصر جنائية قاموا بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أنهم أسسوا أنشطة تجارية وامتلكوا عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المواد المخدرة عقارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هكذا احتفلت رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها “شهيرة”
زووم

هكذا احتفلت رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها “شهيرة”
للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

بدأت بفول وطعمية.. حكاية مبادرة واجهت الغلاء بـ"البركة واللمة" في الشرقية
أخبار المحافظات

بدأت بفول وطعمية.. حكاية مبادرة واجهت الغلاء بـ"البركة واللمة" في الشرقية
عند كتابة الذهب بالجرامات في القائمة هل رده يكون ربا؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

عند كتابة الذهب بالجرامات في القائمة هل رده يكون ربا؟.. أمين الفتوى يوضح
حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
زووم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة