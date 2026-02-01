أشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 5 تجار مخدرات لغسل 250 مليون جنيه

تابعنا على

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية تجاه 5 عناصر جنائية قاموا بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أنهم أسسوا أنشطة تجارية وامتلكوا عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء