الأمن الاقتصادي يضبط 1.4 ألف مخالفة نقل و4 آلاف قضية سرقة كهرباء

كتب : علاء عمران

11:43 ص 01/02/2026

سرقة كهرباء

كتب- علاء عمران:
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 1.409 قضايا متنوعة في مجال النقل والمواصلات، و4.194 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، إضافة إلى ضبط 475 قضية في مجال الضرائب والرسوم و144 قضية متنوعة في مجال التعمير والمجتمعات الجديدة.
وتستمر الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

وزارة الداخلية الحملات الأمنية قضية سرقة كهرباء

