بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع

محمود الطوخي

11:24 ص 01/02/2026

إسماعيل الثوابتة

كتب- محمود الطوخي

مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الأحد، إن الحكومة في القطاع تراقب عن كثب ما يجري في معبر رفح.

وأفاد الثوابتة في تصريحات لقناة "الجزيرة"، بتوفر معلومات أن أكثر من 80 ألف فلسطيني يرغبون في العودة لغزة، موضحا أن أطرافا عدة ستشرف على حركة المرور في معبر رفح.

وأشار الثوابتة، إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة لمغادرة القطاع للعلاج في الخارج.

في المقابل، قال منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي يورام هاليفي، الأحد، إن افتتاح معبر رفح اليوم مرحلة تجريبية أولية بالتنسيق مع البعثة الأوروبية ومصر.

وأشار هاليفي، إلى أن المرور الفعلي بمعبر رفح في الاتجاهين سيبدأ فور الانتهاء من الاستعدادات، موضحا أنه سيُسمح بخروج ودخول السكان من المعبر بالتنسيق مع مصر بعد موافقة أمنية وبإشراف أوروبي.

وأكد هاليفي، أن فتح معبر رفح اليوم سيكون وفق الآلية التي طبقت في يناير 2025، مشيرا إلى أنه ستُتاح العودة من مصر لغزة بتنسيق مصري لمن غادروا خلال الحرب بعد موافقة أمنية من إسرائيل.

وأوضح منسق أعمال حكومة الاحتلال، أن البعثة الأوروبية ستنفذ الفحص الأولي تليه إجراءات إضافية بالمحور الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال.

