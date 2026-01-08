الداخلية تُنقذ 16 طفلًا من استغلالهم أعمال التسول وبيع السلع بالقاهرة

أنقذت وزارة الداخلية 16 طفلًا من استغلالهم في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وأمكن ضبط 12 شخصًا (5 رجال و7 سيدات) -لـ7 منهم معلومات جنائية-، القائمين على استغلال الأطفال بالقاهرة.

وتم تسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التي تعذر الوصول إلى ذويها، تمهيدًا لإيداعهم بإحدى دور الرعاية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على جهات التحقيق.

