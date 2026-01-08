ضبط 113 ألف مخالفة مرورية و54 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (113,580) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص عدد (1,191) سائقًا، وتبين إيجابية (49) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط (651) مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة، كما جرى فحص عدد (99) سائقًا، تبين إيجابية (5) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط عدد (9) محكوم عليهم بإجمالي (12) حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لتحقيق السيولة المرورية والانضباط على الطرق.

