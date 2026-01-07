"الداخلية" تضبط 4 ملايين جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالعملة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تُقدّر بنحو 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

