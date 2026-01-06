قرار قضائي بشأن استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استئناف نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، الصادر على خلفية أحكام نفقة مقامة ضده من طليقته، إلى جلسة 2 فبراير المقبل.

وكانت محكمة مصر الجديدة قد قضت بعدم قبول الطعن المقدم من نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، الصادر على خلفية أحكام النفقة المقامة ضده من قبل طليقته.

وكان المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب، قد تقدم بالطعن مطالبًا بإلغاء قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن موكله ينتظر صدور قرار من محكمة النزهة لشؤون الأسرة بزوال أسباب المنع.

وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة منع إبراهيم سعيد من السفر بسبب الأحكام الصادرة لصالح طليقته في قضايا النفقة.

وكان المحامي محمد رشوان قد كشف، في تصريحات سابقة، تفاصيل إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته، والتي بلغت 39 قضية، آخرها حكم بالحبس لمدة 4 أشهر.

وأوضح رشوان أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بعد الطعن على الحكم، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى منزله عقب الإفراج عنه، لافتًا إلى أن المحكمة قررت إعادة النظر في الأحكام الصادرة بعد تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بالتزوير في المستندات المقدمة ضده.