ضبط 11 شخصًا لاستغلالهم 15 طفلًا في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:08 م 06/01/2026 تعديل في 12:10 م

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 شخصًا، بينهم 7 رجال و4 سيدات، لستة منهم معلومات جنائية، بعد تورطهم في استغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي بنطاق محافظة القاهرة.
وأفادت جهود البحث أنه تم العثور على 15 طفلًا من المعرضين للخطر، تم استغلالهم في تلك الأنشطة غير المشروعة، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة النشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أسرهم بدور الرعاية المناسبة.

