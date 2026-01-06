إعلان

البلوجر نورهان حفظي أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

كتب : أحمد أبو النجا

10:28 ص 06/01/2026 تعديل في 10:29 ص

محاكمة تعبيرية

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم «نورهان حفظي»، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر الشهيرة «نورهان حفظي» اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، وذلك مقابل حصولها على أجر مادي، على النحو المبين بأوراق التحقيق.

كما بيّنت التحقيقات أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة أنها أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوات تتضمن الإغراء ولفت الأنظار، على النحو الثابت بأوراق القضية.

