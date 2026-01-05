إعلان

9 فبراير.. نظر معارضة المتهمين في قضية "الفعل الفاضح أعلى المحور"

كتب : صابر المحلاوي

04:12 م 05/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر معارضة المتهمين في قضية فيديو "الفعل الفاضح" أعلى طريق المحور، على الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة، قد أصدرت أحكامًا متفاوتة على المتهمين في الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، جرى تصويرهم من قبل أحد الأشخاص، مدعيًا ارتكابهم فعلًا فاضحًا بالطريق العام.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين بالواقعة الفاضحة أعلى محور 26 يوليو لمدة سنتين وستة أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، وإلزامهم بتعويض مؤقت للمدعي 100 ألف جنيه، فيما برأت المحكمة مصور الفيديو.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة اتهمت كلًا من: أحمد ع، وس. م، وشهد ر، وح. ا، وك. س، بأنهم في 2 أكتوبر 2025 بدائرة قسم مركز كرداسة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه كريم س، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، وهو ما من شأنه إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته، فضلًا عن تكدير الأمن والسلم العامين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قضية الفعل الفاضح أعلى المحور طريق المحور جنح شمال الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
ارتفاع مصابي حريق مصنع أكتوبر إلى 16 شخصًا
حوادث وقضايا

ارتفاع مصابي حريق مصنع أكتوبر إلى 16 شخصًا
أمطار وشبورة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء
أخبار مصر

أمطار وشبورة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء
أكثر برج "لازم ياخد باله من نفسه" في 2026- خبيرة تحذر
علاقات

أكثر برج "لازم ياخد باله من نفسه" في 2026- خبيرة تحذر

على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
شئون عربية و دولية

على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس