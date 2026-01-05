9 فبراير.. نظر معارضة المتهمين في قضية "الفعل الفاضح أعلى المحور"

حددت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر معارضة المتهمين في قضية فيديو "الفعل الفاضح" أعلى طريق المحور، على الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة، قد أصدرت أحكامًا متفاوتة على المتهمين في الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، جرى تصويرهم من قبل أحد الأشخاص، مدعيًا ارتكابهم فعلًا فاضحًا بالطريق العام.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين بالواقعة الفاضحة أعلى محور 26 يوليو لمدة سنتين وستة أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، وإلزامهم بتعويض مؤقت للمدعي 100 ألف جنيه، فيما برأت المحكمة مصور الفيديو.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة اتهمت كلًا من: أحمد ع، وس. م، وشهد ر، وح. ا، وك. س، بأنهم في 2 أكتوبر 2025 بدائرة قسم مركز كرداسة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه كريم س، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، وهو ما من شأنه إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته، فضلًا عن تكدير الأمن والسلم العامين.