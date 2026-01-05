إعلان

ارتفاع مصابي حريق مصنع أكتوبر إلى 16 شخصًا

كتب : محمد شعبان

03:49 م 05/01/2026 تعديل في 04:06 م

حريق مصنع بلاستيك

ارتفع عدد مصابي الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع بلاستيك بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، إلى 16شخصًا، غالبيتهم بحالات اختناق نتيجة الأدخنة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن مصنع "بولي تك" لصناعة البلاستيك يقع على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية الرابعة، ويتكون من دور واحد "هنجر".

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء، بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر، للسيطرة على الحريق.

حريق مصنع بلاستيك مدينة أكتوبر مصنع بولي تك

