حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 8 فبراير المقبل، كأولى جلسات نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، بعد إدانته بالسب والقذف.

وكان المحامي عبد الله قد أقام الدعوى ضد الشيخ محمد أبو بكر، مطالبًا بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه، إثر إدانته بسب وقذف موكلته.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

