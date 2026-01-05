إعلان

دعوى تعويض بـ5.7 مليون جنيه.. تطور قضائي جديد بشأن الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

كتب : أحمد عادل

12:43 م 05/01/2026 تعديل في 12:43 م

ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 8 فبراير المقبل، كأولى جلسات نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، بعد إدانته بالسب والقذف.

وكان المحامي عبد الله قد أقام الدعوى ضد الشيخ محمد أبو بكر، مطالبًا بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه، إثر إدانته بسب وقذف موكلته.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر دعوى تعويض

