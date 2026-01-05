68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 68 متهمًا في القضية رقم 8944 لسنة 2024 جنايات قصر النيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر تولوا، خلال الفترة من عام 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023، قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى المساس بالنظام العام، وتعريض مصالح الدولة وأمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة.

