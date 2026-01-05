إعلان

68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

كتب : أحمد أبو النجا

10:27 ص 05/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 68 متهمًا في القضية رقم 8944 لسنة 2024 جنايات قصر النيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر تولوا، خلال الفترة من عام 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023، قيادة جماعة إرهابية، كان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى المساس بالنظام العام، وتعريض مصالح الدولة وأمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة.

اقرأ أيضا:

فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور

الداخلية تضبط 16 شخصًا لترديد هتافات انتخابية بالفيوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية قصر النيل مجمع محاكم بدر جنايات قصر النيل جماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر ضد بنين.. مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟