مصدر أمني يكشف كذب مزاعم حشد انتخابي بدائرة حوش عيسى

نفى مصدر أمني صحة ما ورد في منشور مدعوم بصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بوجود تجمعات وحشد انتخابي بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وأوضح المصدر أن الصور المشار إليها تم التقاطها في وقت سابق من العملية الانتخابية، ولا تمت للوقائع المتداولة بصلة، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية لحسم 49 مقعدًا فرديًا، تشمل محافظات: الجيزة (6 دوائر، 10 مقاعد)، الفيوم (دائرة واحدة، 3 مقاعد)، المنيا (5 دوائر، 13 مقعدًا)، أسيوط (3 دوائر، 9 مقاعد)، الوادي الجديد (دائرة واحدة، مقعد واحد)، سوهاج (دائرة واحدة، مقعدين)، الأقصر (دائرتان، مقعدان)، أسوان (3 دوائر، 3 مقاعد)، الإسكندرية (دائرة واحدة)، والبحيرة (4 دوائر، 5 مقاعد).

ويُجرى التصويت من خلال أكثر من 2230 لجنة فرعية، بإجمالي نحو 14.9 مليون ناخب، في إطار متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.