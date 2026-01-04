إعلان

تدخل لفض خناقة.. تفاصيل مقتل عامل دليفري بالمنيرة الغربية

كتب : صابر المحلاوي

01:44 م 04/01/2026

جثة - أرشيفية

تجري النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في مقتل عامل دليفري يُدعى "أدهم"، بعد تعرضه للطعن بسلاح أبيض على يد عاطل وآخرين أثناء محاولته الدفاع عن صديقين له من الاعتداء في أحد الشوارع.

وأمرت النيابة بتشريح جثة "أدهم" للتأكد من أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد تفاصيلها.

وكشفت التحريات، التي شملت فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، أن "أدهم" حاول منع المتهمين من استكمال اعتدائهم على أصدقائه، إلا أن المتهم الرئيسي "محمد" طعنه في قلبه، ما أدى إلى وفاته رغم محاولة إسعافه إلى المستشفى.

وأشار ابن عم المجني عليه إلى أن "أدهم" كان يؤدي عمله كعامل دليفري لدى أحد المطاعم، وتوقف للدفاع عن أصدقائه أثناء توصيل الطلب، إلا أن المتهمين اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض، ما أسفر أيضاً عن إصابة آخرين توفي أحدهم متأثراً بإصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، فيما أمرت النيابة بتشريح جثة "أدهم" والتصريح بدفنها، وتستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

