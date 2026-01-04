الداخلية تكشف ملابسات ادعاء شخص بالقبض على نجله دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اختفاء شخص بزعم سؤاله عن نجل شقيقته الذي توفي داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية في أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، وأوضحت الفحوصات أن الشخص تم ضبطه وفق إجراءات قانونية مُقننة، لكونه مطلوبًا للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين، الأول بالسجن 10 سنوات في جناية "تزوير"، والثاني بالحبس سنة في جنحة "تبديد"، وجميع الإجراءات المتخذة حياله تمت وفق القانون.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله يندرج ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لترويج الشائعات واختلاق الأكاذيب بهدف إثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها، وهو ما بات واضحًا للرأي العام.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد