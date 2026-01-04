إعلان

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء شخص بالقبض على نجله دون وجه حق

كتب : علاء عمران

12:55 م 04/01/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اختفاء شخص بزعم سؤاله عن نجل شقيقته الذي توفي داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية في أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، وأوضحت الفحوصات أن الشخص تم ضبطه وفق إجراءات قانونية مُقننة، لكونه مطلوبًا للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين، الأول بالسجن 10 سنوات في جناية "تزوير"، والثاني بالحبس سنة في جنحة "تبديد"، وجميع الإجراءات المتخذة حياله تمت وفق القانون.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله يندرج ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لترويج الشائعات واختلاق الأكاذيب بهدف إثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها، وهو ما بات واضحًا للرأي العام.

وزارة الداخلية ادعاء شخص بالقبض على نجله جماعة الإخوان الإرهابية

أحدث الموضوعات

