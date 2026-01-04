كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية متابعة سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفين الذين حاولوا التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات في محافظات الجيزة والمنيا وأسوان.

وشملت جهود الأمن ضبط شخصين بمحيط دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهما بطاقات رقم قومي خاصة ببعض المواطنين، وضبط شخص آخر بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مع بطاقات رقم قومي ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين، بالإضافة إلى ضبط شخصين بمحيط دائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، وآخرين بمحيط دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مع كروت الدعاية الانتخابية ومبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الحالات.

تُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة لحسم 49 مقعدًا فرديًا بمشاركة نحو 14.9 مليون ناخب عبر أكثر من 2,230 لجنة فرعية، وتشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، في إطار متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة التصويت.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار